У чистий четвер і в день розгляду мовного закону депутатам у Раді подарували Біблії, фото — Чесно

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У четвер, 25 квітня, народним депутатам у Верховній Раді подарували Біблії.

«У кулуарах Верховної Ради депутатам у чистий четвер дарують Біблії від імені депутата „Народного фронту“», — повідомляє рух «Чесно» у Твіттер.

«Чесно» опублікував і відповідні фото з парламенту.

Подарунок народним обранцям вирішило зробити міжфракційне депутатське об'єднання «За духовність, моральність та здоров’я України». Обранці відзначили, що метою акції є «заклик до політиків звернути свої думки до духовних цінностей і воскресіння Ісуса Христа та об'єднатися у молитві за Україну і її майбутнє, попри всі політичні баталії».

Міжфракційне об'єднання «За духовність, моральність та здоров’я України» очолює нардеп Павло Унгурян.

Нагадаємо, що сьогодні, у чистий четвер, Рада готується остаточно розглянути важливий законопроект № 5670-д — «Про забезпечення функціонування української мови як державної».