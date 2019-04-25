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Ахметову разрешили стать монополистом в поставках электроэнергии – «Наші гроші»
Ахметову разрешили стать монополистом в поставках электроэнергии — «Наші гроші»https://racurs.ua/n121242-ahmetovu-razreshili-stat-monopolistom-v-postavkah-elektroenergii-nashi-groshi.htmlРакурс
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил бизнесмену Ринату Ахметову приобрести еще два облэнерго и таким образом стать монополистом в сфере электроснабжения.
На заседании, которое прошло сегодня, АМКУ разрешил ООО «ДТЭК Нефтегаз» приобрести акции «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» у группы «VS Energy». Об этом сообщает издание «Наші гроші».
По информации издания, количество приобретенных акций даст Ахметову контроль над 50% в этих предприятиях. Во время голосования большинство присутствующих проголосовали за разрешение покупки.
Известно, что поддержали Ахметова председатель комитета Юрий Терентьев, оба его заместителя (Мария Нижник и Нина Сидоренко) и госуполномоченная Мария Процишен.
Агия Загребельская и Светлана Панаиотиди остались в меньшинстве.
Издание утверждает, что группа Ахметова благодаря новому приобретению значительно превысила разрешенный порог в 35%, что говорит о монополизации рынка.
В комитете отмечают, что концентрация на рынке не приводит к монополизации и ограничения конкуренции.
Группа Рината Ахметова контролирует более 80% тепловой энергогенерации, Бурштынскийэнергоостров и более 80% добычи энергетического угля.
Как ранее сообщал «Ракурс», Ахметов стал самым богатым украинцем 2018 года.
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