Ахметову разрешили стать монополистом в поставках электроэнергии – «Наші гроші»

https://racurs.ua/n121242-ahmetovu-razreshili-stat-monopolistom-v-postavkah-elektroenergii-nashi-groshi.html

Ракурс

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил бизнесмену Ринату Ахметову приобрести еще два облэнерго и таким образом стать монополистом в сфере электроснабжения.

На заседании, которое прошло сегодня, АМКУ разрешил ООО «ДТЭК Нефтегаз» приобрести акции «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» у группы «VS Energy». Об этом сообщает издание «Наші гроші».

По информации издания, количество приобретенных акций даст Ахметову контроль над 50% в этих предприятиях. Во время голосования большинство присутствующих проголосовали за разрешение покупки.

Известно, что поддержали Ахметова председатель комитета Юрий Терентьев, оба его заместителя (Мария Нижник и Нина Сидоренко) и госуполномоченная Мария Процишен.

Агия Загребельская и Светлана Панаиотиди остались в меньшинстве.

Издание утверждает, что группа Ахметова благодаря новому приобретению значительно превысила разрешенный порог в 35%, что говорит о монополизации рынка.

В комитете отмечают, что концентрация на рынке не приводит к монополизации и ограничения конкуренции.

Группа Рината Ахметова контролирует более 80% тепловой энергогенерации, Бурштынскийэнергоостров и более 80% добычи энергетического угля.

Как ранее сообщал «Ракурс», Ахметов стал самым богатым украинцем 2018 года.