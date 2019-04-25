Погода в Украине 26 апреля будет дождливая, но в центре и на юге без осадков. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 26 апреля порадует теплом, однако в большинстве областей будет небольшой дождь. Синоптики обещают, что в центральных и южных областях завтра будет без осадков.

Столбики термометров днем ​​поднимутся до 22−24° на востоке и 23−27° тепла в западных областях, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 26 апреля ожидается теплая и солнечная. Синоптики прогнозируют 8−10° тепла ночью и 22−24° выше нуля днем. Ветер будет южный, со скоростью 5−10 м/с.

Во Львове 26 апреля ожидается теплый день и небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 10−12° тепла, а днем ​​поднимется до 25−27° выше нуля.

Погода в Днепре 26 апреля будет теплой, но с небольшими осадками. Синоптики прогнозируют 8−10° выше нуля ночью, а днем ​​температура воздуха составит 23−25° тепла.

В Харькове 26 апреля будет тепло. Синоптики обещают дождь. Столбики термометров ночью покажут 10−12° тепла, а днем ​​температура воздуха прогреется до 22−24°.

Погода в Одессе 26 апреля будет солнечной и без осадков. Температура воздуха ночью будет 6−8° тепла, а днем ​​составит всего 17−19° выше нуля.

Метеорологи прогнозируют магнитные бури на 26 апреля. Они ожидаются после полуночи и утром. Затем будут небольшие возмущения магнитного поля Земли.

Как ранее сообщал «Ракурс», на Пасху в некоторых областях будут дожди с грозами.