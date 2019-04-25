Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину. Фото: ТоболИнфо

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Беларусь частично возобновила экспорт дизельного топлива и бензина в Украину и Польшу.

Белорусские нефтяники решили частично удовлетворить потребности иностранных покупателей, с которыми заключены контракты на поставку нефтепродуктов. В ближайшее время в Украину поступит 32 тыс. т солярки и 10 тыс. т бензина, а в Польшу направят 8 тыс. т дизельного топлива. Об этом 25 апреля на брифинге заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, сообщает «Белта».

По его словам, нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» начал прокачивать «чистую» нефть по ветке Сургут-Полоцк. Ежесуточно предприятие перерабатывает 18 тыс. т нефти. Это позволило создать необходимый страховой запас нефтепродуктов для обеспечения внутреннего рынка, поэтому и нефтяники частично возобновили экспорт в Украину.

Ранее нефтеперерабатывающие заводы Германии и Беларуси прислали Беларуси официальное сообщение о том, что она прекращают транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию. Причиной такого решения стало низкое качество этой нефти.

Напомним, на днях Беларусь прекратила экспорт бензина и дизтоплива в Украину, Польшу и страны Балтии. Нефтяники заявили, что приостановка поставки нефтяных продуктов из Беларуси связана с некачественной нефтью из России. Плохое российское сырье привело к тому, что на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе вышло из строя дорогостоящее оборудование.

Впоследствии белорусская сторона заявила, что российская нефть плохого качества поступила в Украину и Европейский Союз. Оказалось, что нефтепродукты из РФ имели повышенное содержание хлорорганических соединений.