Білорусь частково відновила експорт світлих нафтопродуктів в Україну. Фото: ТоболИнфо

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Білорусь частково відновила експорт дизельного палива та бензину в Україну та Польщу.

Білоруські нафтовики вирішили частково задовольнити потреби іноземних покупців, з якими укладені контракти на поставку нафтопродуктів. Найближчим часом в Україну надійде 32 тис. т солярки та 10 тис. т бензину, а в Польщу направлять 8 тис. т дизельного палива. Про це 25 квітня на брифінгу заявив заступник голови концерну «Белнефтехим» Володимир Сизов, повідомляє «Белта».

За його словами, нафтопереробний завод «Нафтан» почав прокачувати «чисту» нафту по гілці Сургут-Полоцьк. Щодоби підприємство переробляє 18 тис. т нафти. Це дозволило створити необхідний страховий запас нафтопродуктів для забезпечення внутрішнього ринку, тому й нафтовики частково відновили експорт в Україну.

Раніше нафтопереробні заводи Німеччини та Білорусі надіслали Білорусі офіційне повідомлення про те, що вона припиняють транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба» до Німеччини. Причиною такого рішення стала низька якість цієї нафти.

Нагадаємо, днями Білорусь припинила експорт бензину та дизпалива до України, Польщі та країн Балтії. Нафтовики заявили, що призупинення постачання нафтових продуктів з Білорусі пов’язане із неякісною нафтою з Росії. Погана російська сировина призвела до того, що на Мозирському нафтопереробному заводі вийшло з ладу дороге устаткування.

Згодом білоруська сторона заявила, що російська нафта поганої якості надійшла в Україну та Європейський Союз. Виявилося, що нафтопродукти з РФ мали підвищений вміст хлорорганічних сполук.