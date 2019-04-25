В США розробили «розумний» продуктовий візок. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n121253-kompaniya-ford-vynayshla-rozumnyy-vizok-dlya-supermarketiv-video.html

Ракурс

Розумний продуктовий візок для супермаркетів розробили фахівців автомобілебудівної компанії Ford (Форд) із Сполучених Штатів Америки.

Фахівці стверджують, що візок із системою екстреного гальмування зможе попередити травми дітей, які полюбляють бути «водіями» цих візків під час походів у супермаркет. Система має назву Pre-Collision Assist й може бути встановлена на візки різного типу. Про це 25 квітня повідомляє «Популярная механика».

Прототип «розумного» візка оснастили датчиком, за допомогою якого простір попереду сканується на наявність людей або інших перешкод. У разі їх виявлення візок автоматично зупиняється. У компанії «Форд» переконані, що таким чином продуктові візки у супермаркетах можуть стати безпечними для дітей.

Зазначається, що наразі розробка є експериментальною. Вона стала частиною автомобільного проекту Ford Interventions.

Нагадаємо, у квітні американська компанія Ford на автомобільному шоу Go Electric в Амстердамі анонсувала 16 моделей автомобілів на електричних та гібридних двигунах.