Порошенко закликав посилити тиск на РФ. Фото: прес-служба президента

https://racurs.ua/ua/n121254-poroshenko-zaklykav-ies-u-chervni-rozshyryty-antyrosiyski-sankciyi.html

Ракурс

Петро Порошенко закликав Євросоюз у червні 2019 року розширити санкції проти Російської Федерації.

Український президент також переконаний, що міжнародна спільнота має жорстко відреагувати на такі деструктивні дії Росії під час сьогоднішнього засідання Ради Безпеки ООН, скликаного за ініціативою України. Таку думку Порошенко висловив під час зустрічі з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом. Про це 25 квітня повідомила прес-служба глави держави.

Чинний президент подякував керівництву Литви за підтримку незалежності України та чітку позицію щодо протидії російській агресії. Сторони засудили указ президента РФ Володимира Путіна щодо спрощеної видачі російських паспортів мешканцям окупованого Донбасу.

Порошенко та Лінкявічус дійшли згоди, що Кремль порушує мінські домовленості й підриває мирний процес на Донбасі.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада у своєму зверненні закликала міжнародну спільноту та закордонних партнерів України посилити санкції проти Російської Федерації через указ Путіна спростити видачу російських паспортів мешканцям окупованого Донбасу.

МЗС України висловило рішучий протест та назвало це рішення провокативним та злочинним, спрямованим на руйнування мінських домовленостей.