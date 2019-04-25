Джо Байден іде в президенти США. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n121247-djo-bayden-vyrishyv-ity-u-prezydenty-ssha-video.html

Ракурс

Джо Байден оголосив про участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році.

Політик відзначив, що висуває свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів тому, що наразі на карту поставлено все, що раніше роками будувалося американцями. Про це йдеться у відеозверненні, яке опубліковане на сторінці Joe Biden в YouTube.

Байден нагадав американцам про акцію націоналістів Шарлотсвіллі, яка завершилася масовими безладами. Жертвою тих подій стала одна особа. Чинний президент США Дональд Трамп тоді засудив дії радикалів, але відзначив, що в тих подіях винні люди з обох сторін.

«Цими словами президент США встановив моральну рівність між тими, хто поширює насильство, та тими, хто мав сміливість протистояти цьому. І в той момент я знав, що загроза цій нації не схожа на ту, яку я коли-небудь бачив у своєму житті», — зазначив Байден.

Політик упевнений, якщо Трамп вдруге стане президентом США, то й надалі фундаментально мінятиме характер американської нації. Байден відзначив, що не може стояти осторонь та спостерігати, як руйнуються цінності.

Як відомо, Джо Байден обіймав посаду віце-президента США під час двох термінів адміністрації Барака Обами. Він неодноразово був у Києві, регулярно заявляв, що підтримує Україну.

Нагадаємо, колишня перша леді США Гілларі Клінтон заявила, що не висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах 2020 року. Клінтон також заявила, що шокована тим, що нині відбувається в американській політиці.