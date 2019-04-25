Верховний суд закрив провадження у справі про томос ПЦУ. Фото: dom-i-zakon.ru

https://racurs.ua/ua/n121246-verhovnyy-sud-zakryv-provadjennya-u-spravi-pro-nadannya-tomosu-ukrayinskiy-cerkvi.html

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Верховний суд закрив провадження у справі за позовом релігійних організацій щодо томосу українській церкві.

Ці організації просили скасувати постанову Верховної Ради від 19 квітня 2018 року № 2410-VIII «Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні». Про це 25 квітня повідомляється на сторінці Верховного суду в Facebook.

Зазначається, що сьогодні служителі Феміди розглянули справу та дійшли висновку, що вона не має ознак справи адміністративної юрисдикції. У суді заявили, що повний текст ухвали з’явиться протягом п’яти днів.

Як відомо, 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому створили Православну церкву України. Очолив цю церкву митрополит Епіфаній. Вже 6 січня 2019 року з рук Вселенського патріарха він отримав томос про автокефалію Православної церкви України.

Нагадаємо, у березні Конституційний суд України відмовив у відкритті конституційного провадження за поданням 47 депутатів Верховної Ради щодо постанови українського парламенту про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу Православній церкві України.

Раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва 22 квітня задовольнив позов Київської митрополії УПЦ щодо скасування наказу Міністерства культури, згідно з яким Київська митрополія УПЦ повинна внести зміни до своєї офіційної назви. Служителі Феміди ухвалили таке рішення з огляду на те, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених прав або інтересів позивача.