Верховный суд закрыл производство по делу о томосе ПЦУ. Фото: dom-i-zakon.ru

https://racurs.ua/n121246-verhovnyy-sud-zakryl-proizvodstvo-po-delu-o-predostavlenii-tomosa-ukrainskoy-cerkvi.html

Ракурс

Верховный суд закрыл производство в деле по иску религиозных организаций касательно томоса украинской церкви.

Эти организации просили отменить постановление Верховной Рады от 19 апреля 2018 года № 2410-VIII «О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине». Об этом 25 апреля сообщается на странице Верховного суда в Facebook.

Отмечается, что сегодня служители Фемиды рассмотрели дело и пришли к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции. В суде заявили, что полный текст определения появится в течение пяти дней.

Как известно, 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором создали Православную церковь Украины. Возглавил эту церковь митрополит Епифаний. Уже 6 января 2019 года из рук Вселенского патриарха он получил томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, в марте Конституционный суд Украины отказал в открытии конституционного производства по представлению 47 депутатов Верховной Рады касательно постановления украинского парламента о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса Православной церкви Украины.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева 22 апреля удовлетворил иск Киевской митрополии УПЦ касательно отмены приказа Министерства культуры, согласно которому Киевская митрополия УПЦ должна внести изменения в свое официальное название. Служители Фемиды приняли такое решение ввиду того, что непринятие таких мер может существенно усложнить или исключить возобновление нарушенных прав или интересов истца.