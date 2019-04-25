Литва засудила указ Путіна і закликала не визнавати незаконно видані паспорти. Фото: Belnaviny

https://racurs.ua/ua/n121245-lytva-zasudyla-ukaz-putina-i-zaklykala-ne-vyznavaty-nezakonno-vydani-pasporty.html

Ракурс

Литва різко засудила вчорашній указ президента Росії Володимира Путіна, який спрощує процедуру видачі російського громадянства українцям на території Донбасу.

Литва закликала світову спільноту не визнавати незаконно видані російські документи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ країни.

Литовська республіка підкреслює, що указ Путіна є незаконним втручанням у внутрішні справи України і порушує її суверенітет.

Також Литва закликає міжнародне співтовариство продовжити посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію за продовження порушення територіальної цілісності іншої країни.

У Литві зазначають, що в 2014 році була прийнята резолюція «Про становище в Україні», де уряд держави назвав перебування російських і підконтрольних РФ військовослужбовців на території України окупацією.

Рішення Путіна, заявило МЗС, є політичною загрозою і порушенням Мінських домовленостей.

Як відомо, вчора Путін прийняв рішення видавати українцям на території Донецької та Луганської областей російські паспорти.

Також в планах у Росії провести перепис населення Донбасу і верифікацію пенсіонерів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в ЄС указ Путіна назвали наступом на суверенітет України і загостренням конфлікту.