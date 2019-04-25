Литва осудила указ Путина и призвала не признавать незаконно выданные паспорта. Фото: Belnaviny

https://racurs.ua/n121245-litva-osudila-ukaz-putina-i-prizvala-ne-priznavat-nezakonno-vydannye-pasporta.html

Ракурс

Литва резко осудила вчерашний указ президента России Владимира Путина, который упрощает процедуру выдачи российского гражданства украинцам на территории Донбасса.

Литва призвала мировое сообщество не признавать незаконно выданные российские документы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Литовская республика подчеркивает, что указ Путина является незаконным вмешательством во внутренние дела Украины и нарушает ее суверенитет.

Также Литва призывает международное сообщество продолжить усиливать санкционное давление на Российскую Федерацию за продолжение нарушения территориальной целостности другой страны.

В Литве отмечают, что в 2014 году была принята резолюция «О положении в Украине», где правительство государства назвало пребывание российских и подконтрольных РФ военнослужащих на территории Украины оккупацией.

Решение Путина, заявил МИД, является политической угрозой и нарушением Минских договоренностей.

Как известно, вчера Путин принял решение выдавать украинцам на территории Донецкой и Луганской областей российские паспорта.

Также в планах у России провести перепись население Донбасса и верификацию пенсионеров.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ЕС указ Путина назвали посягательством на суверенитет Украины и обострением конфликта.