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ЕС назвал указ Путина посягательством на суверенитет Украины. Фото: ТСН
Россия намерена обострить конфликт — ЕС о российских паспортах на Донбассеhttps://racurs.ua/n121233-es-nazval-ukaz-putina-posyagatelstvom-na-suverenitet-ukrainy.htmlРакурс
Европейский Союз назвал указ президента России Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям Донбасса посягательством на суверенитет Украины.
В ЕС полагают, что такое срочное решение (с момента выборов прошло три дня) Путина связано с желанием дестабилизировать ситуацию в Украине и приведет к обострению конфликта. Об этом сообщается в заявлении представителя ЕС, передает «Европейская правда».
В Евросоюзе отмечают, что Россия должна выполнять свою часть Минских соглашений, и ожидают от российской стороны воздержания от препятствия реинтеграции Донбасса.
Также Европейский Союз снова заявил о всесторонней поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности.
Как известно, вчера Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов на территории Донбасса.
В Министерстве иностранных дел Украины его указ уже назвали юридически ничтожным. Саму выдачу российских паспортов в стране МИД назвал незаконной.
Как ранее сообщал «Ракурс», в связи с указом Путина сегодня соберется Совет безопасности ООН. Заседание назначали на 22.00 по киевскому времени.
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