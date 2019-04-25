ЄС назвав указ Путіна посяганням на суверенітет України

https://racurs.ua/ua/n121233-rosiya-maie-namir-zagostryty-konflikt-ies-pro-rosiyski-pasporty-na-donbasi.html

Ракурс

Європейський Союз назвав указ президента Росії Володимира Путіна про видачу російських паспортів жителям Донбасу посяганням на суверенітет України.

В ЄС вважають, що таке термінове рішення (з моменту виборів пройшло три дні) Путіна пов’язане з бажанням дестабілізувати ситуацію в Україні і призведе до загострення конфлікту. Про це повідомляється в заяві представника ЄС, передає «Європейська правда».

В Євросоюзі зазначають, що Росія повинна виконувати свою частину Мінських угод, і очікують від російської сторони утримання від перешкоджання реінтеграції Донбасу.

Також Європейський Союз знову заявив про всебічну підтримку суверенітету України і її територіальної цілісності.

Як відомо, вчора Путін підписав указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів на території Донбасу.

У Міністерстві закордонних справ України його указ уже назвали юридично нікчемним. Саму видачу російських паспортів в країні МЗС назвало незаконною.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у зв’язку з указом Путіна сьогодні збереться Рада безпеки ООН. Засідання призначали на 22.00 за київським часом.