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Ракурс
Зеленський обіцяє проаналізувати мовний закон на предмет дотримання всіх прав громадян

Зеленський про мовний закон: Проаналізую документ на предмет дотримання всіх прав громадян

25 кві 2019, 14:06
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Проаналізувати мовний закон пообіцяв переможець президентських перегонів та майбутній глава держави Володимир Зеленський. Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила історичне рішення — погодила у другому читанні закон про українську мову.

«Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу реагуватиму відповідно до конституційних повноважень президента», — йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Зеленського.

Зауважимо, що на сторінці у Facebook у прихильників Зеленського новина про ухвалення мовного закону викликала хвилю обурення.

Нагадаємо, сьогодні депутати парламенту ухвалили у другому читанні так званий мовний закон, який передбачає популяризацію української мови, зокрема, шляхом створення посади уповноваженого з її захисту та Нацкомісії з мовної стандартизації. Законопроект № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної» розглядався у Раді з лютого. Останні 20 із понад 2 тис. поправок нардепи опрацювали сьогодні вранці.

Рада ухвалила мовний закон

Разом з тим мораторію на мовний закон, а також на закони, що стосуються української історії, віри й конфесійного життя вимагали депутати фракції «Опозиційний блок» та групи «Відродження». Їхню позицію озвучив проросійський нардеп Вадим Новинський.

Водночас, президент Петро Порошенко назвав текст закону гармонійним і збалансованим та пообіцяв його підписати.

Джерело: Ракурс


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