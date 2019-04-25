Зеленський обіцяє проаналізувати мовний закон на предмет дотримання всіх прав громадян

https://racurs.ua/ua/n121234-zelenskyy-pro-movnyy-zakon-proanalizuu-dokument-na-predmet-dotrymannya-vsih-prav-gromadyan.html

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Проаналізувати мовний закон пообіцяв переможець президентських перегонів та майбутній глава держави Володимир Зеленський. Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила історичне рішення — погодила у другому читанні закон про українську мову.

«Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу реагуватиму відповідно до конституційних повноважень президента», — йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Зеленського.

Зауважимо, що на сторінці у Facebook у прихильників Зеленського новина про ухвалення мовного закону викликала хвилю обурення.

Нагадаємо, сьогодні депутати парламенту ухвалили у другому читанні так званий мовний закон, який передбачає популяризацію української мови, зокрема, шляхом створення посади уповноваженого з її захисту та Нацкомісії з мовної стандартизації. Законопроект № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної» розглядався у Раді з лютого. Останні 20 із понад 2 тис. поправок нардепи опрацювали сьогодні вранці.

Разом з тим мораторію на мовний закон, а також на закони, що стосуються української історії, віри й конфесійного життя вимагали депутати фракції «Опозиційний блок» та групи «Відродження». Їхню позицію озвучив проросійський нардеп Вадим Новинський.

Водночас, президент Петро Порошенко назвав текст закону гармонійним і збалансованим та пообіцяв його підписати.