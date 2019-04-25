Народ проголосував проти: Новинський вимагає трирічного мораторію на мовний, історичні та релігійний закони

https://racurs.ua/ua/n121221-moratoriy-na-movnyy-istorychni-ta-religiyni-zakony-vymagaut-nardepy-z-opobloku-i-vidrodjennya.html

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Мораторій на мовний закон, а також на закони, що стосуються української історії, віри й конфесійного життя вимагали сьогодні депутати фракції «Опозиційний блок» та групи «Відродження». Їхню позицію озвучив проросійський нардеп Вадим Новинський.

«Депутати більшості так і не винесли уроки з поразки, яку отримав на виборах Петро Порошенко. Український народ проголосував, насамперед, проти спроб нав’язати суспільству на державному рівні ідеологію печерного націоналізму з примусовим використанням однієї мови, одного світогляду, одного типу поведінки», — заявив парламентарій.

На його думку, мовний закон розколює Україну, закладаючи міну сповільненої дії під «і без того нестабільне українське суспільство». Новинський також запропонував, щоб такий мораторій діяв впродовж наступних трьох років.

«Фракція „Опозиційного блоку“ пропонує запровадити в Україні мораторій терміном на три роки на розгляд законопроектів та постанов, які розколюють — а саме ті, які стосуються мовних питань, віри й конфесійного життя, а також суперечливих моментів історії», — резюмував Новинський.

Нагадаємо, сьогодні депутати парламенту ухвалили у другому читанні так званий мовний закон, який передбачає популяризацію української мови, зокрема, шляхом створення посади уповноваженого з її захисту та Нацкомісії з мовної стандартизації.

Законопроект № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної» розглядався у Раді з лютого. Останні 20 із понад 2 тис. поправок нардепи опрацювали сьогодні вранці.