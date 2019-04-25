Народ проголосовал против: Новинский требует трехлетний мораторий на языковой, исторические и религиозный законы

https://racurs.ua/n121221-moratoriy-na-yazykovoy-istoricheskie-i-religioznye-zakony-trebuut-nardepy-iz-oppobloka.html

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Мораторий на языковой закон, а также на законы, касающиеся украинской истории, веры и конфессиональной жизни требовали сегодня депутаты из фракции «Оппозиционный блок» и группы «Возрождение». Их позицию озвучил пророссийский нардеп Вадим Новинский.

«Депутаты большинства так и не извлекли уроков из поражения, которое получил на выборах Петр Порошенко. Украинский народ проголосовал, прежде всего, против попыток навязать обществу на государственном уровне идеологию пещерного национализма с принудительным использованием одного языка, одного мировоззрения, одного типа поведения», — заявил парламентарий.

По его мнению, языковой закон раскалывает Украину, закладывая мину замедленного действия под «и без того нестабильное украинское общество». Новинский также предложил, чтобы такой мораторий действовал в течение следующих трех лет.

«Фракция „Оппозиционного блока“ предлагает ввести в Украине мораторий сроком на три года на рассмотрение законопроектов и постановлений, раскалывающих — а именно тех, которые затрагивают языковые вопросы, вопросы веры и конфессиональной жизни, а также спорных моментов истории», — резюмировал Новинский.

Напомним, сегодня депутаты парламента приняли во втором чтении так называемый языковой закон, предусматривающий популяризацию украинского языка, в частности, путем создания должности уполномоченного по ее защите и Нацкомиссии по языковой стандартизации.

Законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» рассматривался в парламенте с февраля. Последние 20 из более чем 2 тыс. поправок нардепы рассмотрели сегодня утром.