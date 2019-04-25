От Луценко ушел прокурор, который отменял подозрения по делу Курченко, фото — Главком

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Заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин 25 апреля подал в отставку.

Эту информацию Енин подтвердил в комментарии УНН. Его назначили заместителем Генпрокурора 7 июня 2016 года. Ранее он работал в Министерстве иностранных дел.

По информации LB.ua, отставка заместителя главы генпрокурора может привести к расформированию группы прокуроров, которая занималась делом беглого бизнесмена Сергея Курченко. Издание утверждает, что накануне первого тура президентских выборов именно Енин отменял подозрения по делу Курченко

В конце марта в ГПУ сообщили о завершении расследования дела о легализации группировкой Курченко денег окружения беглого президента Виктора Януковича. В частности, подозрения в соучастии в отмывании денег выдвинули экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, нынешнему заместителю главы АП Алексею Филатову.

Позже в Генпрокуратуре заявили, что сообщения о подозрении вручили с нарушением процессуального законодательства. Заместитель генпрокурора Енин отменил подозрения.

В конце апреля ГПУ сообщила о вызове на допрос Гонтаревой, Ложкина и Филатова