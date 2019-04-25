Медицинская реформа в Украине: как получить высокий уровень сервиса

Медицинская реформа в Украине

https://racurs.ua/n121197-medicinskaya-reforma-v-ukraine-kak-poluchit-vysokiy-uroven-servisa.html

Ракурс

У пациентов возникают жалобы не на качество медицинской помощи, а на качество медицинского обслуживания в медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности. Об этом в своем блоге на «Ракурсе» пишет Алексей Орлов, врач-хирург, проктолог, организатор здравоохранения, магистр государственного управления.

Он напомнил, что медицинское обслуживание (медицинский сервис) зависит от класса медицинского учреждения, формы собственности, менеджмента учреждения, обеспеченности кадрами и квалификации обслуживающего персонала.

Во всем мире медучреждения по этому принципу делятся на три класса:

эконом-класс;

бизнес (средний) класс;

VIP (повышенной комфортности) класс.

В каждом классе медицинского учреждения разная нагрузка в течение рабочего времени на медицинского работника и обслуживающий персонал. В эконом-классе — от 75% до 95%, в бизнес-классе — от 55% до 75%, в VIP-классе — от 40% до 55%.

По мнению эксперта, для поддержания высокого уровня сервиса нужно приложить усилия в материальной и организационной частях. Подобрать персонал по схожему психотипу, научить его коммуницировать, постоянно контролировать удовлетворенность пациента медицинским обслуживанием.

Сегодня уровень сервиса бизнес-класса могут обеспечить некоторые ведомственные медицинские учреждения и частные медицинские учреждения. Медицинское обслуживание VIP-класса можно получить преимущественно в частных медицинских учреждениях.

«Почему же чиновники Министерства не учитывают все это, внедряя свою медреформу?» — задается вопросом Алексей Орлов.

Он привел цитату заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка: «В результате сформировали те тарифы, которые близки к себестоимости в частных клиниках. Особенно они выгодны для коммунальных учреждений, поскольку там себестоимость услуг ниже. А частное учреждение сможет зарабатывать на большом объеме, а не на разнице между ценой и себестоимостью».

«О каком эффективном сотрудничестве с частным сектором может идти речь, если не учитываются его интересы? — пишет Алексей Орлов. — Вряд ли частные медицинские учреждения будут жертвовать уровнем медицинского обслуживания, чтобы увеличить объем продаж медицинских услуг почти по себестоимости. К тому же вряд ли смогут существенно вложиться в новейшее, современное оборудование и повышение до европейского уровня заработной платы медицинскому персоналу коммунальные медицинские учреждения, если тарифы будут чуть выше себестоимости услуг. Они же, согласно автономизации, находятся на самообеспечении!»

По мнению эксперта, сначала нужно инвестировать в сферу здравоохранения, для того чтобы получить высокий уровень сервиса и медицинской помощи, а не начинать с экономии. Это как раз позволит внедрить общеобязательное медицинское страхование и обеспечит честные тарифы, достойную зарплату, развитие медучреждений.