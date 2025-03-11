В Венеции военнослужащий 3 ошбр спас жизнь раненому ножом юноше

https://racurs.ua/n204702-v-venecii-voennyy-iz-tretey-shturmovoy-spas-jizn-ranenomu-nojom-unoshe.html

Ракурс

У Венеції військовослужбовець Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБР) врятував життя пораненому ножем юнакові.

Як розповідає видання Corriere dеl Veneto вчора в самому центрі Венеції, неподалік від мосту Ріальто, виникла суперечка між двома хлопцями-однолітками. Вона переросла у бійку, під час якої один із юнаків кілька разів ударив другого ножем і втік.

Поранений (як пише видання, «хлопець північноафриканського походження») залишився стікати кров’ю.

На щастя, поруч опинився український військовослужбовець із ніком Капітан Двіжуха («в реалі» — розвідник 3-ї окремої штурмової бригади), який був у відпустці в Італії: він надав потерпілому першу допомогу й наклав турнікет. Військовий написав про це також у мережі Х.

За словами бійця, він завжди скрізь бере із собою аптечку, навіть на відпочинку.

Прикметно, що спершу італійське видання написало, нібито пораненого хлопця врятував «російський турист» — бо так про рятівника розповіли кореспондентці місцеві жителі, що стали свідками події.

Але потім журналістка зв’язалася з українцем і виправила помилку.