В Киеве на приеме у стоматолога скончался 7-летний мальчик

https://racurs.ua/n204998-v-kieve-na-prieme-u-stomatologa-skonchalsya-7-letniy-malchik.html

Ракурс

У Києві на прийомі у стоматолога помер 7-річний хлопчик. Поліція зʼясовує обставини трагічного випадку.

За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога. На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла, — повідомила столична поліція.

Наразі на місці працюють правоохоронці. Триває з’ясування всіх обставин.

Раніше «Ракурс» писав, що у Львові навесні 2024 року під час лікування зубів дитина впала в кому, а за місяць померла, не приходячи до тями.