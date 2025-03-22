Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве на приеме у стоматолога скончался 7-летний мальчик

В Киеве на приеме у стоматолога скончался 7-летний мальчик

22 мар 2025, 15:38
999

У Києві на прийомі у стоматолога помер 7-річний хлопчик. Поліція зʼясовує обставини трагічного випадку.

За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога. На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла, — повідомила столична поліція.

Наразі на місці працюють правоохоронці. Триває з’ясування всіх обставин.

Раніше «Ракурс» писав, що у Львові навесні 2024 року під час лікування зубів дитина впала в кому, а за місяць померла, не приходячи до тями.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров