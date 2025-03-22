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Ракурс
У Києві на прийомі у стоматолога помер 7-річний хлопчик

У Києві на прийомі у стоматолога помер 7-річний хлопчик

22 бер 2025, 15:38
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У Києві на прийомі у стоматолога помер 7-річний хлопчик. Поліція зʼясовує обставини трагічного випадку.

За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога. На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла, — повідомила столична поліція.

Наразі на місці працюють правоохоронці. Триває з’ясування всіх обставин.

Раніше «Ракурс» писав, що у Львові навесні 2024 року під час лікування зубів дитина впала в кому, а за місяць померла, не приходячи до тями.

Джерело: Ракурс


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