Смерть 5-річного хлопчика у стоматклініці Львова — анестезіолог отримала підозру

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Правоохоронці повідомили про підозру лікарці-анестезіологині в тому, що вона займалася лікарською діяльністю без спеціального дозволу, що спричинило смерть 5-річної дитини під час лікування зубів.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Навесні 2024 року під час лікування зубів дитина впала в кому, а за місяць померла, не приходячи до тями.

Слідчі зʼясували, що лікарка з дипломом, що дозволяє їй надавати анестезіологічні послуги дорослим, отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «дитяча анестезіологія».

Такий висновок дали клініко-експертної комісії обласного департаменту охорони здоров’я, розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Володимир Чорній.

Хлопчику мали видалити два молочні зуби, стоматолог запропонував провести процедуру під загальною анестезією. Згодом директор клініки пояснив матері хлопчика, що під час операції в дитини зупинилося серце, яке, за його словами, лікарям вдалося запустити. Хлопчика перевели до реанімації, де лікарі констатували смерть мозку.