Из-за сокращения USAID Украина и еще семь стран могут остаться без лекарств от ВИЧ, - Reuters

https://racurs.ua/n204878-iz-za-sokrascheniya-usaid-ukraina-i-esche-sem-stran-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-ot-vich-reuters.html

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Рішення адміністрації президента Дональда Трампа призупинити зовнішню допомогу США «суттєво порушило» постачання препаратів для лікування ВІЛ-інфекції у восьми країнах, які незабаром можуть залишитися без цих ліків.

Зокрема, йдеться про Україну, попередили у Всесвітній організації охрони здоров’я (ВООЗ).

Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі, Нігерія та Україна можуть вичерпати свої запаси препаратів для лікування ВІЛ у найближчі місяці. Це може призвести до понад десяти мільйонів додаткових випадків інфікування ВІЛ та трьох мільйонів смертей, пов’язаних з ВІЛ. Про це у розмові з Reuters сказав гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Нагадаємо, що після вступу на посаду 20 січня Трамп призупинив на 90 днів роботу USAID, американського агентства з міжнародної допомоги. Пізніше Державний департамент США повідомив, що замороження допомоги не стосується Президентського надзвичайного плану з боротьби зі СНІДом (PEPFAR) — провідної світової ініціативи щодо ВІЛ, гуманітарної допомоги, спрямованої на порятунок життя.

Пожертвування США складають більшу частину глобального фінансування програми ООН, яка діє в 70 країнах і веде глобальні зусилля з ліквідації СНІДу як загрози громадському здоров’ю до 2030 року.

Адміністрація Трампа заявляє, що переглядає всі програми іноземної допомоги, щоб перевірити, чи відповідають вони його політиці «Америка передусім».