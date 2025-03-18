Сбитый над Киевом дрон упал вблизи столичной школы

https://racurs.ua/n204877-sbityy-nad-kievom-dron-upal-vblizi-stolichnoy-shkoly.html

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Уранці 18 березня на території школи по вулиці Путивльська у Деснянському районі Києва зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА.

На відкритій місцевості займання. Працюють служби. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Учні школи під час тривоги знаходились в укритті, — заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Уранці 18 березня у столиці оголосили тривогу через атаку російських БПЛА.

Сили ППО збили у ніч на 18 березня 63 дрони. Ще 64 безпілотники-імітатори — локаційно втрачені.

Загалом росіяни атакували 137 «шахедами» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина