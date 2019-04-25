Медична реформа в Україні: як отримати високий рівень сервісу

Медична реформа в Україні

https://racurs.ua/ua/n121197-medychna-reforma-v-ukrayini-yak-otrymaty-vysokyy-riven-servisu.html

Ракурс

У пацієнтів виникають скарги не на якість медичної допомоги, а на якість медичного обслуговування в медичних закладах комунальної та державної власності. Про це у своєму блозі на «Ракурсі» пише Олексій Орлов, лікар-хірург, проктолог, організатор охорони здоров’я, магістр державного управління.

Він нагадав, що медичне обслуговування (медичний сервіс) залежить від класу медичного закладу, форми власності, менеджменту закладу, забезпеченості кадрами та кваліфікації обслуговуючого персоналу.

В усьому світі медзаклади за цим принципом поділяються на три класи:

економ-клас;

бізнес (середній) клас;

VIP (підвищеного комфорту) клас.

У кожному класі медичного закладу різне навантаження протягом робочого часу на медичного працівника та обслуговуючий персонал. В економ-класі — від 75% до 95%, в бізнес-класі — від 55% до 75%, у VIP-класі — від 40% до 55%.

На думку експерта, для підтримки сервісу високого рівня потрібно докласти зусиль в матеріальній і організаційній частинах. Підібрати персонал за схожим психотипом, навчити його комунікувати, постійно контролювати задоволеність пацієнта медичним обслуговуванням.

Сьогодні рівень сервісу бізнес-класу можуть забезпечити деякі відомчі медичні заклади та приватні медичні заклади. Медичне обслуговування VIP-класу можливо отримати переважно в приватних медичних закладах.

«Чому ж чиновники Міністерства не враховують це все, впроваджуючи свою медреформу?» — обурюється Олексій Орлов.

Він навів цитату заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка: «В результаті сформували ті тарифи, котрі близькі до собівартості в приватних клініках. Особливо вони вигідні для комунальних закладів, оскільки там собівартість послуг нижча. А приватний заклад зможе заробляти на великому обсязі, а не на різниці між ціною та собівартістю».

«Про яку ефективну співпрацю з приватним сектором може йти мова, якщо не враховуються його інтереси? — пише Олексій Орлов. — Навряд чи приватні медичні заклади будуть жертвувати рівнем медичного обслуговування, щоби збільшити обсяг продажів медичних послуг майже за собівартістю. До того ж навряд чи зможуть суттєво вкластися в новітнє, сучасне обладнання та підвищення до європейського рівня заробітної плати медичному персоналу комунальні медичні заклади, якщо тарифи будуть трохи вищими за собівартість послуг. Вони ж, відповідно до автономізації, знаходяться на самозабезпеченні!»

На переконання експерта, спочатку потрібно інвестувати у сферу охорони здоров’я, для того щоб отримати високий рівень сервісу та медичної допомоги, а не починати з економії. Це якраз дозволить впровадити загальнообов’язкове медичне страхування і забезпечить чесні тарифи, гідну зарплату, розвиток медзакладів.