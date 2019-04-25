Від Луценка пішов прокурор, який скасовував підозри у справі Курченка, фото — Главком

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Заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін 25 квітня подав у відставку.

Цю інформацію Єнін підтвердив у коментарі УНН. Його призначили заступником Генпрокурора 7 червня 2016 року. Раніше він працював у Міністерстві закордонних справ.

За інформацією LB.ua, відставка заступника глави Генпрокурора може призвести до розформування групи прокурорів, яка займалася справою щодо бізнесмена-втікача Сергія Курченка. Видання стверджує, що напередодні першого туру президентських виборів Єнін скасовував підозри у справі Курченка

Наприкінці березня в ГПУ повідомили про завершення розслідування справи щодо легалізації угрупованням Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Тоді підозри отримали 98 осіб. Зокрема, підозри у співучасті у відмиванні грошей висунуто екс-голові Нацбанку Валерії Гонтаревій, екс-главі Адміністрації президента Борису Ложкіну, нинішньому заступнику глави АП Олексію Філатову.

У Генпрокуратурі заявили, що повідомлення про підозру вручили з порушенням процесуального законодавства. Заступник генпрокурора Єнін скасував підозри.

Наприкінці квітня ГПУ повідомила про виклик для допиту і вручення підозри Гонтаревій, Ложкіну і Філатову.