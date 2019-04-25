Гонтарева дала прогноз щодо курсу гривні / Фото: ЕП

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Ситуацію з курсом гривні та скасуванням націоналізації «ПриватБанку» прокоментувала колишня керманич Національного банку України Валерія Гонтарева. Вона переконана, що зруйнувати досягнення центробанку може лише вакханалія судової системи.

«Я дуже пишаюся тим, що ми зробили для стабільності фінансової системи в країні… Ми перейшли на плаваючий курс, нову політику інфляційного таргетування. Тож якщо вакханалія судової системи не зруйнує всі наші досягнення, то макроекономічна ситуація буде і надалі залишатися стабільною», — повідомила Гонтарева в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Також вона нагадала, що Нацбанк є інституційно сильним та незалежним. Окрім цього, екс-глава українського фінрегулятора позитивно відгукнулася про міністра фінансів Оксану Маркарову, назвавши її професійним та порядним фахівцем.

Водночас, рішення суду щодо скасування націоналізації «ПриватБанку» Гонтарева назвала повним беззаконням.

«У разі скасування націоналізації буде реституція, і держава забере влиті в банк 155 млрд грн, після чого банк буде негайно визнаний неплатоспроможним і буде ліквідований», — повідомила Гонтарева.

Екс-глава НБУ мала на увазі необхідність поновлення порушених майнових прав фінустанови, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення націоналізації. Окрім цього, вона висловила сподівання, що подібного сценарію не допустять, бо це стане фінансовим колапсом.

Як відомо, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення, якою визнав процедуру виведення неплатоспроможного «ПриватБанку» з ринку за участю держави такою, що порушує норми чинного законодавства. У Нацбанку пообіцяли, що оскаржуватимуть це рішення.

Українському уряду довелося націоналізувати «ПриватБанк» і влити в нього 155,5 млрд грн, щоб відновити його платоспроможність і захистити українських вкладників.

Також, згідно з дослідженням OCCRP, з «ПриватБанку» через Кіпр вивели 5,5 млрд дол.