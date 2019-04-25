Гонтарева дала прогноз курса гривны / Фото: ЕП

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Ситуацию с курсом гривны и отменой национализации «ПриватБанка» прокомментировала бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Она убеждена, что разрушить достижения центробанка может только вакханалия судебной системы.

«Я очень горжусь тем, что мы сделали для стабильности финансовой системы в стране… Мы перешли на плавающий курс, новую политику инфляционного таргетирования. Поэтому если вакханалия судебной системы не разрушит все наши достижения, то макроэкономическая ситуация будет и в дальнейшем оставаться стабильной», — сообщила Гонтарева в интервью для «Радіо Свобода».

Также она напомнила, что Нацбанк является институционально сильным и независимым. Кроме этого, экс-глава украинского финрегулятора положительно отозвалась о министре финансов Оксане Маркаровой, назвав ее профессиональным и порядочным специалистом.

В то же время, решение суда об отмене национализации «ПриватБанка» Гонтарева назвала полным беззаконием.

«В случае отмены национализации будет реституция, и государство заберет влитые в банк 155 млрд грн, после чего банк будет немедленно признан неплатежеспособным и ликвидирован», — сообщила Гонтарева.

Говоря о реституции, экс-глава НБУ подразумевала необходимость восстановления нарушенных имущественных прав финучреждения, приведение их в состояние, существовавшее на момент совершения национализации. Кроме этого, она выразила надежду на то, что подобного сценария не допустят, поскольку это вызовет финансовый коллапс.

Как известно, украинскому правительству пришлось национализировать «ПриватБанк» и влить в него 155,5 млрд грн, чтоб восстановить его платежеспособность и защитить украинских вкладчиков.

18 апреля Окружной административный суд Киева принял решение, которым признал процедуру вывода неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства такой, что нарушает нормы действующего законодательства. В Нацбанке пообещали, что будут обжаловать это решение.

Также, согласно исследованию OCCRP, из «ПриватБанка» через Кипр вывели 5,5 млрд долл.