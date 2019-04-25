«Це спроби нагнути»: Путін прокоментував звернення Києва до ОНН. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/ua/n121231-ce-sproby-nagnuty-putin-prokomentuvav-zvernennya-kyieva-do-onn.html

Ракурс

Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував реакцію Києва на його вчорашній указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів на території Донбасу.

Путін заявив, що його дії носять гуманітарний характер і він нікого не планував цим провокувати. Про це політик заявив на прес-конференції, передає ТАСС.

За словами Путіна, його дивує пропозиція скликання Ради Безпеки ООН з цього приводу, адже ця ситуація нічим не відрізняється від видачі паспортів іншими державами.

Путін також заявив, що українська сторона нібито не прагне до діалогу з жителями Донбасу, а намагається «так чи інакше нагнути» своїх громадян застосовуючи силу.

Голова РФ в черговий раз назвав події на Майдані державним переворотом, а дії українського уряду спробами рішення легітимності влади.

Зазначимо, що Путін оцінив перемогу Володимира Зеленського на виборах як провал політики чинного президента Петра Порошенка.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Росія планує провести перепис населення Донбасу і верифікувати пенсіонерів. Останній крок відріже громадян від України і позбавить соціальних виплат.