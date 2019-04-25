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Ракурс
«Це спроби нагнути»: Путін прокоментував звернення Києва до ОНН. Фото: Ukranews

«Це спроби нагнути»: Путін прокоментував звернення Києва до ОНН

25 кві 2019, 13:37
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Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував реакцію Києва на його вчорашній указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів на території Донбасу.

Путін заявив, що його дії носять гуманітарний характер і він нікого не планував цим провокувати. Про це політик заявив на прес-конференції, передає ТАСС.

За словами Путіна, його дивує пропозиція скликання Ради Безпеки ООН з цього приводу, адже ця ситуація нічим не відрізняється від видачі паспортів іншими державами.

Путін також заявив, що українська сторона нібито не прагне до діалогу з жителями Донбасу, а намагається «так чи інакше нагнути» своїх громадян застосовуючи силу.

Голова РФ в черговий раз назвав події на Майдані державним переворотом, а дії українського уряду спробами рішення легітимності влади.

Зазначимо, що Путін оцінив перемогу Володимира Зеленського на виборах як провал політики чинного президента Петра Порошенка.

Путін прокоментував перемогу Зеленського. Фото: Лентач

Як раніше повідомляв «Ракурс», Росія планує провести перепис населення Донбасу і верифікувати пенсіонерів. Останній крок відріже громадян від України і позбавить соціальних виплат.


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