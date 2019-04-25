Зустріч Путіна і Кім Чен Ина, фото — ТАСС

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У Росії завершилися переговори президента РФ Володимира Путіна з головою Держради КНДР Кім Чен Ином. Путін і Кім зустрілися у Владивостоці й спілкувалися приблизно три з половиною години.

Керівники двох країн обговорили денуклеаризацію Корейського півострова і розвиток двосторонніх відносин, повідомляє 25 квітня ТАСС.

Після зустрічі Путін і Кім Чен Ин вийшли до преси. Сенсацій журналісти не почули. Російський президент вважає, що найважливішим кроком для врегулювання ситуації на Корейському півострові має стати «відхід від „кулачного права“ на світовій арені». Путін пообіцяв розповісти про переговори із лідером КНДР керівництву Китаю і США.

«Про це мене попросив Кім Чен Ин», — заявив президент РФ і назвав його цікавим співрозмовником.

Він заявив, що дискусія з Кім Чен Ином була «вільною з усіх питань». Серед них Путін назвав двосторонні відносини, список санкцій, відносини КНДР і США і денуклеаризацію Корейського півострова.

Після переговорів Кім Чен Ин подарував Путіну корейський меч. Іншими сувенірами саміту стали пам’ятні медалі. На скриньках до них вибили зображення російського і північнокорейського лідерів.

Після прес-конфренції Путін і Кім Чен Ин довго тиснули один одному руки на ґанку і посміхалися, а потім пішли на урочистий прийом та концерт.

Кім Чен Ин запропонував тост «за здоров’я всіх присутніх тут товаришів і друзів». У Владивостоці йому показали «Танець з шаблями» і «Корейський танок з віялами». Завершився концерт піснею «Москва — Пхеньян».

Меню прийому включало далекосхідні делікатеси і страви слов’янської кухні, наприклад, пельмені з оленини.

Нагадаємо, що це перший візит Кім Чен Ина в Росію. Він прибув до Владивостока 24 квітня на своєму особистому бронепоїзді.