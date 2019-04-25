Встреча Путина и Ким Чен Ына, фото — ТАСС

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В России завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Путин и Ким встретились во Владивостоке и общались примерно три с половиной часа.

Руководители двух стран обсудили денуклеаризации Корейского полуострова и развитие двусторонних отношений, сообщает 25 апреля ТАСС.

После встречи Путин и Ким Чен Ын вышли к прессе. Сенсаций журналисты не услышали. Российский президент считает, что важнейшим шагом для урегулирования ситуации на Корейском полуострове должен стать «уход от „кулачного права“ на мировой арене». Путин пообещал рассказать о переговорах с лидером КНДР руководству Китая и США.

«Об этом меня попросил Ким Чен Ын», — заявил президент РФ и назвал его интересным собеседником.

Он заявил, что дискуссия с Ким Чен Ыном была «свободной по всем вопросам». Среди них Путин назвал двусторонние отношения, список санкций, отношения КНДР и США и денуклеаризацию Корейского полуострова.

После переговоров Ким Чен Ын подарил Путину корейский меч. Другими сувенирами саммита стали памятные медали. На них выбиты изображения российского и северокорейского лидеров.

После пресс-конфренции Путин и Ким Чен Ын долго жали друг другу руки на крыльце и улыбались, а потом пошли на торжественный прием и концерт.

Ким Чен Ын предложил тост «за здоровье всех присутствующих здесь товарищей и друзей». Во Владивостоке ему показали «Танец с саблями» и «Корейский танец с веерами». Завершился концерт песней «Москва — Пхеньян».

Меню приема включало дальневосточные деликатесы и блюда славянской кухни, например, пельмени из оленины.

Напомним, что это первый визит Ким Чен Ына в Россию. Он прибыл во Владивосток 24 апреля на своем личном бронепоезде.