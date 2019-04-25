Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Встреча Путина и Ким Чен Ына, фото — ТАСС

Путин угощал Ким Чен Ына пельменями из оленины и назвал его интересным собеседником (ФОТО)

25 апр 2019, 13:32
999

В России завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Путин и Ким встретились во Владивостоке и общались примерно три с половиной часа.

Руководители двух стран обсудили денуклеаризации Корейского полуострова и развитие двусторонних отношений, сообщает 25 апреля ТАСС.

После встречи Путин и Ким Чен Ын вышли к прессе. Сенсаций журналисты не услышали. Российский президент считает, что важнейшим шагом для урегулирования ситуации на Корейском полуострове должен стать «уход от „кулачного права“ на мировой арене». Путин пообещал рассказать о переговорах с лидером КНДР руководству Китая и США.

«Об этом меня попросил Ким Чен Ын», — заявил президент РФ и назвал его интересным собеседником.

Встреча Путина и Ким Чен Ына, фото — ТАСС

Он заявил, что дискуссия с Ким Чен Ыном была «свободной по всем вопросам». Среди них Путин назвал двусторонние отношения, список санкций, отношения КНДР и США и денуклеаризацию Корейского полуострова.

После переговоров Ким Чен Ын подарил Путину корейский меч. Другими сувенирами саммита стали памятные медали. На них выбиты изображения российского и северокорейского лидеров.

Встреча Путина и Ким Чен Ына, фото — ТАСС

Встреча Путина и Ким Чен Ына, фото — ТАСС

После пресс-конфренции Путин и Ким Чен Ын долго жали друг другу руки на крыльце и улыбались, а потом пошли на торжественный прием и концерт.

Ким Чен Ын предложил тост «за здоровье всех присутствующих здесь товарищей и друзей». Во Владивостоке ему показали «Танец с саблями» и «Корейский танец с веерами». Завершился концерт песней «Москва — Пхеньян».

Встреча Путина и Ким Чен Ына, фото — ТАСС

Меню приема включало дальневосточные деликатесы и блюда славянской кухни, например, пельмени из оленины.

Встреча Путина и Ким Чен Ына, фото — ТАСС

Напомним, что это первый визит Ким Чен Ына в Россию. Он прибыл во Владивосток 24 апреля на своем личном бронепоезде.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...