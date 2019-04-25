У Зеленского показали свою военную доктрину. Фото: Replyua.net

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Владимир Зеленский намерен следовать стандартам НАТО.

Это прописано в военной доктрине, которую обнародовал Иван Апаршин, советник победителя выборов президента Украины по обороне и безопасности, сообщает сегодня «Новое время».

Согласно стандартам НАТО будет осуществляться управление силами обороны и распределение финансовых ресурсов. В частности, у Зеленского обещают направит 50% финресурса на содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ), 30% — на новое вооружение (средства связи и разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы), 20% — на подготовку армии.

Служащим по контракту намерены выплачивать довольствие на уровне стран-членов Альянса, а также предоставить право приоритетного поступления в вузы, бесплатное образование и медстрахование.

В сжатые сроки у Зеленского обещают перевести органы военного управления на J-, G-, S-структуры НАТО.

Также, согласно военной доктрине Зеленского, должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ разделят. К обязанностям Генштаба отойдет планирование обороны и стратегические решения по армии, командование ВСУ будет осуществлять формирование и подготовку всех родов войск, а Объединенный оперативный штаб — применение армии.

Войска планируют усилить резервом постоянной готовности и силами территориальной обороны, а командиры и органы управления тактического и оперативного уровня должны получить большую свободу действий в решениях по отражению вооруженной агрессии.

Имущество армии, которое используют не по назначению, намерены передать местным органам власти.

Для военнослужащих предусмотрено обеспечение служебным жильем. Собственные квартиры через накопительные целевые программы и кредитование светят военным с выслугой более 20 лет.

Кроме того, у Зеленского намерены передать функции по реализации военно-технической политики от «Укроборонпром» новому органу.

Госзакупки в оборонно-промышленном комплексе планируется перевести на электронные площадки с целью предотвращения вмешательства в этот процесс.

Как известно, еще до второго тура выборов Зеленский представил некоторых членов своей команды, в частности и Ивана Апаршина, который оказался его советником по вопросам обороны и безопасности. Именно Апаршина планировал выдвинуть на пост министра обороны в случае победы на выборах другой кандидат — Анатолий Гриценко.

На днях Апаршин заявил, что Зеленскому не стоит вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку они будут бесперспективными.