У Зеленского выступили против прямых переговоров с Путиным. Фото:

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Владимиру Зеленскому, который победил на президентских выборах в Украине 2019 года, не стоит проводить прямые переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Такого мнения придерживается советник Зеленского Иван Паршин. Он считает прямые переговоры президентов Украины и России бесперспективными. Отметил, что это его личная позиция, и он бы никогда не сел за стол переговоров с Путиным один на один. Об этом советник заявил в эфире телеканала ZIK.

«Один на один — это бесперспективно… Что значит прямые переговоры?.. Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате», — заявил Паршин.

Советник Зеленского отметил, что не доверяет хозяину Кремля. О каком-то доверии со стороны Москвы можно будет говорить лишь после того, как к нормандскому формату привлекут страны, «с которыми Путин не сможет играть». Также Зеленский не будет вести прямые переговоры с боевиками ОРДЛО.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что на посту президента пытаться привлечь к участию в нормандском формате Соединенные Штаты Америки и Великобританию. В его команде отмечали, что возможны переговоры с Москвой, но с боевиками ОРДЛО переговоры вестись не будут.

Напомним, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет направлять поздравления победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому. В Москве заявили, что говорить о возможности сотрудничества Путина и Зеленского пока рано и можно будет судить о его действиях «только по конкретным делам».