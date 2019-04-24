У Зеленського виступили проти прямих переговорів із Путіним. Фото:

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Володимиру Зеленському, який переміг на президентських виборах в Україні 2019 року, не варто проводити прямі переговори з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

Такої думки притримується радник Зеленського Іван Паршин. Він вважає прямі переговори президентів України та Росії безперспективними. Зазначив, що це його особиста позиція, і він би ніколи не сів за стіл переговорів з Путіним один на один. Про це радник заявив в ефірі телеканалу ZIK.

«Один на один — це безперспективно… Що значить прямі переговори?.. Я б не радив президенту України зустрічатися сьогодні в такому форматі», — заявив Паршин.

Радник Зеленського відзначив, що не довіряє господарю Кремля. Про якусь довіру з боку Москви можна буде говорити лише після того, як до нормандського формату залучать країни, «з якими Путін не зможе грати». Також Зеленський не вестиме прямі переговори з бойовиками ОРДЛО.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що на посаді президента намагатиметься залучити до участі в нормандському форматі Сполучені Штати Америки та Велику Британію. У його команді зазначали, що можливі переговори з Москвою, але з бойовиками ОРДЛО переговори вестися не будуть.

Нагадаємо, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін не направлятиме привітання переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському. У Москві заявили, що говорити про можливість співпраці Путіна та Зеленського поки рано й можна буде судити його дії «тільки за конкретними справами».