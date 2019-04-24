Украинское посольство в Праге требует извинений за статью о Зеленском-еврее во главе украинских фашистовhttps://racurs.ua/n121179-ukrainskoe-posolstvo-v-prage-trebuet-izvineniy-za-statu-o-zelenskom-evree-vo-glave-ukrainskih.htmlРакурс
Украинские дипломаты в Праге требуют извинений за статью в чешском издании о «еврее во главе украинских фашистов».
Посольство Украины в Праге 24 апреля в Твиттер потребовало извинений от издания Český rozhlas. Материал о новоизбранном президенте Владимире Зеленском журналисты назвали «Еврей во главе украинских фашистов». Автором статьи, опубликованной 23 апреля, является обозреватель Ян Фингерланд.
«Это отвратительно, мы ожидаем извинений», — заявило посольство.
Родители Зеленского — ученые из Кривого Рога. Кандидат не упоминал о своей еврейской принадлежности в интервью.
Французский философ Бернар-Анри Леви, которого считают одним из организаторов встречи Зеленского с президентом Эммануэлем Макроном, ранее отметил в Твиттер, что Украина стала единственным государством в мире, кроме Израиля, где высокие должности занимают евреи по национальности.