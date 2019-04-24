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Украинские дипломаты в Праге требуют извинений за статью о «еврее во главе украинских фашистов», фото — DW

Украинское посольство в Праге требует извинений за статью о Зеленском-еврее во главе украинских фашистов

24 апр 2019, 12:00
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Украинские дипломаты в Праге требуют извинений за статью в чешском издании о «еврее во главе украинских фашистов».

Посольство Украины в Праге 24 апреля в Твиттер потребовало извинений от издания Český rozhlas. Материал о новоизбранном президенте Владимире Зеленском журналисты назвали «Еврей во главе украинских фашистов». Автором статьи, опубликованной 23 апреля, является обозреватель Ян Фингерланд.

Скриншот материала чешского издания Rozhlas.cz

«Это отвратительно, мы ожидаем извинений», — заявило посольство.

Родители Зеленского — ученые из Кривого Рога. Кандидат не упоминал о своей еврейской принадлежности в интервью.

Французский философ Бернар-Анри Леви, которого считают одним из организаторов встречи Зеленского с президентом Эммануэлем Макроном, ранее отметил в Твиттер, что Украина стала единственным государством в мире, кроме Израиля, где высокие должности занимают евреи по национальности.

Источник: Ракурс


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