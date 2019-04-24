Українські дипломати у Празі вимагають вибачень за статтю про «єврея на чолі українських фашистів», фото — DW

https://racurs.ua/ua/n121179-ukrayinske-posolstvo-u-prazi-vymagaie-vybachen-za-stattu-pro-zelenskogo-ievreya-na-choli.html

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Українські дипломати у Празі вимагають вибачень за статтю у чеському виданні про «єврея на чолі українських фашистів».

Посольство України в Празі 24 квітня у Твіттер вимагає вибачень від видання Český rozhlas. Матеріал про новообраного президента Володимира Зеленського журналісти назвали «Єврей на чолі українських фашистів». Автором статті, опублікованої 23 квітня, є оглядач Ян Фінгерланд.

«Це огидно, ми очікуємо вибачень», — заявило посольство.

Батьки Зеленського — науковці з Кривого Рогу. Кандидат не згадував про свою єврейську приналежність в інтерв’ю.

Французький філософ Бернар-Анрі Леві, якого вважають одним із організаторів зустрічі Зеленського із президентом Еммануелем Макроном, раніше відзначив у Твіттер, що Україна стала єдиною державою у світі, окрім Ізраїля, де найвищі посади обіймають євреї за національністю.