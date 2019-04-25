У Зеленського показали свою воєнну доктрину. Фото: Replyua.net

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Володимир Зеленський налаштований керуватися стандартами НАТО.

Це прописано у воєнній доктрині, яку оприлюднив Іван Апаршин, радник переможця виборів президента України з питань оборони та безпеки, повідомляє сьогодні «Новое время».

За стандартами НАТО здійснюватиметься управління силами оборони і розподіл фінансових ресурсів. Зокрема, у Зеленського обіцяють направить 50% фінресурсу на утримання Збройних сил України (ЗСУ), 30% — на нове озброєння (засоби зв’язку і розвідки, протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби), 20% — на підготовку армії.

Службовцям за контрактом збираються виплачувати забезпечення на рівні країн-членів Альянсу, а також надати право пріоритетного вступу до вишів, безкоштовну освіту та медстрахування.

У стислі терміни у Зеленського обіцяють перевести органи військового управління на J-, G-, S-структури НАТО.

Також, згідно з воєнною доктриною Зеленського, посади начальника Генерального штабу та головнокомандувача ЗСУ розділять. До обов’язків Генштабу відійде планування оборони і стратегічні рішення щодо армії, командування ЗСУ формуватиме та готуватиме всі види військ, а Об'єднаний оперативний штаб — застосовуватиме армію.

Війська планують посилити резервом постійної готовності та силами територіальної оборони, а командири та органи управління тактичного й оперативного рівня мають отримати більшу свободу дій у рішеннях щодо відбиття збройної агресії.

Майно армії, яке використовують не за призначенням, планують передати місцевим органам влади.

Для військовослужбовців передбачено забезпечення службовим житлом. Власні квартири через накопичувальні цільові програми і кредитування світять військовим із вислугою понад 20 років.

Окрім того, у Зеленського збираються передати функції з реалізації військово-технічної політики від «Укроборонпром» новому органу.

Держзакупівлі в оборонно-промисловому комплексі планується перевести на електронні майданчики з метою запобігання втручанню у цей процес.

Як відомо, ще до другого туру виборів Зеленський представив деяких членів своєї команди, зокрема й Івана Апаршина, котрий виявився його радником із питань оборони та безпеки. Саме Апаршина планував висунути на пост міністра оборони у разі перемоги на виборах інший кандидат — Анатолій Гриценко.

Днями Апаршин заявив, що Зеленському не варто проводити прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки вони будуть безперспективними.