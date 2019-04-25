Гонтарева рассказала, когда в последний раз общалась с Порошенко / Фото: ТСН

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Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева cообщила, что последний раз общалась с президентом Петром Порошенко два года назад, незадолго до того, как покинуть пост главы финрегулятора. Кроме этого, Гонтарева прокомментировала результат президентских выборов в Украине.

«Выбор украинского народа такой, какой он есть. Я голосовала за Порошенко и таких, как я, в стране — 25%. Это радует», — отметила Гонтарева в интервью для «Радіо Свобода».

По словам экс-руководительницы Нацбанка, на протяжении последних семи месяцев она живет и работает в Лондоне. В частности, в Лондонской школе экономики (LSE) Гонтарева занимается глобальными вопросами монетарной политики и трансформаций центральных банков.

«Очень горжусь своей работой и достигнутыми реформами. Пишу книгу о том, как делать всеобъемлющую реформу финансового сектора, консультирую центробанки и правительства других стран», — сказала Гонтарева.

Напомним, в январе сообщалось, что Гонтарева возглавляет наблюдательный совет медицинской коммуникационной платформы «Медикит», которая в скором времени планирует выйти на украинский рынок. Из НБУ топ-чиновница ушла 16 марта 2018 года.