Гонтарева розповіла, коли востаннє спілкувалася з Порошенком / Фото: ТСН

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Екс-очільниця Національного банку Валерія Гонтарева зізналася, що востаннє спілкувалася з президентом Петром Порошенком два роки тому, незадовго до того, як покинути посаду глави фінрегулятора. Окрім цього, Гонтарева прокоментувала результат президентських виборів в Україні.

«Вибір українського народу такий, який він є. Я голосувала за Порошенка і таких, як я, в країні — 25%. Це радує", — зазначила Гонтарева в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За словами екс-очільниці Нацбанку, впродовж останніх семи місяців вона живе і працює в Лондоні. Зокрема, у Лондонській школі економіки (LSE) Гонтарева займається глобальними питаннями монетарної політики і трансформацій центральних банків.

«Дуже пишаюся своєю роботою і досягнутими реформами. Пишу книгу про те, як робити всеосяжну реформу фінансового сектору, консультую центробанки і уряди інших країн», — сказала Гонтарева.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що Гонтарева очолює наглядову раду медичної комунікаційної платформи «Медікіт», яка незабаром планує вийти на український ринок. З НБУ топ-чиновниця пішла 16 березня 2018 року.