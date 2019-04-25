«Это попытки нагнуть»: Путин прокомментировал обращение Киева к ОНН. Фото: Ukranews

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Ракурс

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал реакцию Киева на его вчерашний указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов на территории Донбасса.

Путин заявил, что его действия носят гуманитарный характер и он никого не планировал этим провоцировать. Об этом политик заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам Путина, его удивляет предложение созыва Совета Безопасности ООН по этому поводу, ведь эта ситуация ничем не отличается от выдачи паспортов другими государствами.

Путин также заявил, что украинская сторона якобы не стремится к диалогу с жителями Донбасса, а пытается «так или иначе нагнуть» своих граждан применяя силу.

Глава РФ в очередной раз назвал события на Майдане государственным переворотом, а действия украинского правительства попытками решения легитимности власти.

Отметим, что Путин оценил победу Владимира Зеленского на выборах как провал политики действующего президента Петра Порошенко.

Как ранее сообщал «Ракурс», Россия планирует провести перепись населения Донбасса и верифицировать пенсионеров. Последний шаг отрежет граждан от Украины и лишит социальных выплат.