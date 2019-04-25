Зеленский обещает проанализировать языковой закон на предмет соблюдения прав всех граждан

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Проанализировать языковой закон пообещал победитель президентской гонки и будущий глава государства Владимир Зеленский. Напомним, сегодня Верховная Рада приняла историческое решение — одобрила во втором чтении закон об украинском языке.

«После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа будут реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента», — говорится в сообщении на Facebook-странице Зеленского.

Отметим, что на Facebook-странице сторонников Зеленского новость о принятии языкового закона вызвала волну возмущения.

Напомним, сегодня депутаты парламента приняли во втором чтении так называемый языковой закон, предусматривающий популяризацию украинского языка, в частности, путем создания должности уполномоченного по ее защите и Нацкомиссии по языковой стандартизации. Законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» рассматривался в парламенте с февраля. Последние 20 из более чем 2 тыс. поправок нардепы рассмотрели сегодня утром.

Вместе с тем, мораторий на языковой закон, а также на законы, касающиеся украинской истории, веры и конфессиональной жизни требовали депутаты из фракции «Оппозиционный блок» и группы «Возрождение». Их позицию озвучил пророссийский нардеп Вадим Новинский.

В то же время, президент Петр Порошенко назвал текст закона гармоничным и сбалансированным и пообещал его подписать.