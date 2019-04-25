Джо Байден идет в президенты США. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n121247-djo-bayden-reshil-idti-v-prezidenty-ssha-video.html

Ракурс

Джо Байден объявил об участии в выборах президента Соединенных Штатов Америки в 2020 году.

Политик отметил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов потому, что сейчас на карту поставлено все, что раньше годами строилось американцами. Об этом говорится в видеообращении, которое опубликовано на странице Joe Biden в YouTube.

Байден напомнил американцам об акции националистов Шарлотсвилле, которая завершилась массовыми беспорядками. Жертвой тех событий стал один человек. Действующий президент США Дональд Трамп тогда осудил действия радикалов, но отметил, что в тех событиях виноваты люди с обеих сторон.

«Этими словами президент США установил моральное равенство между теми, кто распространяет насилие, и теми, кто имел смелость противостоять этому. И в тот момент я знал, что угроза этой нации не похожа на ту, которую я когда-либо видел в своей жизни», — отметил Байден.

Политик уверен, если Трамп во второй раз станет президентом США, то и в дальнейшем фундаментально будет менять характер американской нации. Байден отметил, что не может стоять в стороне и наблюдать, как разрушаются ценности.

Как известно, Джо Байден занимал должность вице-президента США во время двух сроков администрации Барака Обамы. Он неоднократно был в Киеве, регулярно заявлял, что поддерживает Украину.

Напомним, бывшая первая леди США Хиллари Клинтон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года. Клинтон также заявила, что шокирована тем, что сейчас происходит в американской политике.