Радбез ООН розгляне на засіданні українське питання. Фото: Kim Haughton

https://racurs.ua/ua/n121257-radbez-oon-zibravsya-cherez-rishennya-putina-pro-vydachu-rosiyskyh-pasportiv-na-donbasi.html

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Засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію в окупованих районах Донецької та Луганської областей розпочалося 25 квітня о 22.00 за київським часом.

Радбез ООН зібрався через рішення Москви полегшити видачу паспортів РФ жителям окупованих районів Донбасу. Ініціатором засідання стала Україна. Про це прес-секретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив на власній сторінці у Facebook.

Як відомо, 24 квітня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів українським громадянам із окупованих територій Донбасу.

Після цього Україна звернулася до Ради Безпеки ООН, а МЗС України висловило рішучий протест та назвало це рішення провокативним та злочинним, спрямованим на руйнування мінських домовленостей. Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що такі дії є брутальним порушенням суверенітету України. Верховна Рада сьогодні закликала міжнародну спільноту та закордонних партнерів України посилити санкції проти Російської Федерації.

У команді новообраного президента України Володимира Зеленського заявили, що Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта і указ Путіна став ще одним підтвердженням того, що РФ веде війну проти України.

Державний департамент США теж різко засудив рішення Путіна. У Вашингтоні вимагають від Москви повернутися до реалізації мінських угод.

Володимир Путін заявив, що його здивувала пропозиція скликання Ради безпеки ООН з приводу його указу. Глава Кремля відзначив, що Київ не хоче йти на діалог з мешканцями ОРДЛО, а намагається «нагнути» своїх громадян.