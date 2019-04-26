Вибори-2019: ЦВК залишилося отримати протоколи від закордонного виборчого округу

Голосування на другому турі президентських виборів в Україні відбувалося 21 квітня, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n121273-vybory-2019-cvk-zalyshylosya-otrymaty-protokoly-vid-zakordonnogo-vyborchogo-okrugu.html

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Центральна виборча комісія (ЦВК) вже отримала протоколи з результатами голосування на другому турі цьогорічних президентських виборів на всіх округах, окрім закордонного.

Втім, ще залишилося отримати уточнений протокол від однієї окружної виборчої комісії. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Крім того, Центрвиборчком має скласти протокол про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі, де функції окружної комісії виконує сама ЦВК.

Голосування на другому турі президентських виборів в Україні відбувалося 21 квітня. Для його проведення було створено 199 територіальних виборчих округів в Україні та один закордонний виборчий округ, до складу котрого увійшла 101 виборча дільниця у 72-х країнах світу.

Нагадаємо, новообраний президент України Володимир Зеленський вчора опублікував відеозвернення, у котрому звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів другого туру виборів президента. На його думку, в результаті інаугурацію призначать після 27 травня — останньої дати, коли президент матиме можливість розпустити Верховну Раду.