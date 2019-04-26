Выборы-2019: ЦИК осталось получить протоколы от заграничного избирательного округа

Голосование во втором туре президентских выборов в Украине происходило 21 апреля, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/n121273-vybory-2019-cik-ostalos-poluchit-protokoly-ot-zagranichnogo-izbiratelnogo-okruga.html

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже получила протоколы с результатами голосования во втором туре нынешних президентских выборов на всех округах, кроме заграничного.

Впрочем, еще осталось получить уточненный протокол от одной окружной избирательной комиссии. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Кроме того, Центризбирком должен составить протокол об итогах голосования в заграничном избирательном округе, где функции окружной комиссии выполняет сам ЦИК.

Голосование во втором туре президентских выборов в Украине происходило 21 апреля. Для его проведения были созданы 199 территориальных избирательных округов в Украине и один заграничный избирательный округ, в состав которого вошел 101 избирательный участок в 72-х странах мира.

Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вчера опубликовал видеообращение, в котором обвинил ЦИК в затягивании объявления результатов второго тура выборов президента. По его мнению, в результате инаугурацию назначат после 27 мая — последней даты, когда президент будет иметь возможность распустить Верховную Раду.