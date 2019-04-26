Скопление кораблей в Керченском проливе. Фото: Крым.Реалии

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В Азовском море и Керченском проливе в пятницу, 26 апреля, образовалась большая очередь судов, ожидающих разрешения пройти через Керчь-Еникальский канал.

На подходе к Керченскому проливу зафиксированы сухогрузы и танкеры под флагами Украины, Панамы, Маршалловых островов, Танзании, Белиза, Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные на сайте Marine Traffic по состоянию на 11.15 26 апреля.

По информации издания «Крым.Реалии», за прошедшие сутки в Керчи объективных причин для перекрытия прохода Керчь-Еникальским каналом не было, поскольку погода была хорошей. Несмотря на это, танкеры, балкеры и сухогрузы стояли примерно в полумиле от Керченского моста. Впоследствии судна переместились в сторону Черного моря.

Руководитель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал уже заявил, что Российская Федерация создает «искусственные очереди» кораблей в Керченском проливе. Российские силовики проводят усиленный досмотр судов, следующих в украинские порты.

«Практически нет таких, которые бы не осматривали, особенно, которые идут в Украину. Создается искусственная очередь и наши судна осматривают гораздо дольше и пропускают последними», — отметил он в эфире телеканала UA: TV.

Напомним, Североатлантический альянс готовит пакет мер, направленных на сдерживание России в Черноморском бассейне. Ожидается, что НАТО направит к Черному морю большее количество кораблей для обеспечения прохождения украинских судов через Керченский пролив.