Богдан об участии Коломойского в отборе кадров: Зачем вы задаете глупый вопрос

https://racurs.ua/n121271-bogdan-ob-uchastii-kolomoyskogo-v-otbore-kadrov-zachem-vy-stavite-glupyy-vopros.html

Ракурс

Олигарх Игорь Коломойский не будет участвовать в отборе кадров в команду будущего президента Владимира Зеленского, утверждает его адвокат Андрей Богдан.

Юрист назвал «глупым» вопрос о том, будет ли привлечен Коломойский к формированию команды «Зе» и Администрации президента (АП), прозвучавший во время интервью «Украинской правде».

«Зачем вы задаете глупый вопрос? Это, как те львовские АТОшники, которые задавали Зеленскому вопрос: „а чей Крым“. Это уже, когда нечего спрашивать, давайте я буду спрашивать глупые вещи. Чей Крым — украинский. Конечно, не будет», — заявил Богдан.

На другой вопрос о том, может ли он возглавить АП, адвокат ответил, что его часто об этом спрашивают, но только «жизнь покажет».

«Я не смогу ему отказать, если он мне предложит эту должность. Пока я это предложение не получил», — уточнил Богдан.

Напомним, по данным журналистов программы «Схемы», Богдан подпадает под люстрацию. При этом он тайно посещал Конституционный суд Украины (КСУ), который уже несколько лет решает судьбу закона об очищении власти.