Пограничникам Закарпатья вернули 100 га земли вблизи контрольно-следовой полосы, фото — Прямий

https://racurs.ua/n121270-pogranichnikam-zakarpatya-vernuli-100-ga-zemli-vblizi-kontrolno-sledovoy-polosy.html

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Мукачевский пограничный отряд вернул себе право на пользование земельным участком вблизи границы. Это произошло после того, как Верховный суд подтвердил решение судов предыдущих инстанций.

Согласно им, право пользования землей вблизи госграницы закреплялось за закарпатскими пограничниками, сообщает 26 апреля сайт Министерства внутренних дел.

Суд признал недействительным договор аренды 100 га земли, который был заключен Тячевской районной государственной администрацией Закарпатья с одним из фермерских хозяйств. Спорная земля непосредственно граничит с контрольно-следовой полосой государственной границы. Суд подтвердил за ней статус земель обороны.

Ранее местные СМИ сообщали, что фермерское хозяйство пользовалось землей с 1994 года, удерживая более 600 овец и 200 голов крупного рогатого скота. Сначала оснований для расторжения договора аренды не возникало, но впоследствии пограничники пожаловались на то, что соседство с фермерами мешает охране государственной границы.

Возле фермы протекает река Тиса. Фермеры во время наводнений укрепляли территорию, помогая контролировать береговую линию и государственную границу вдоль реки.

С 2016 года юристы Государственной пограничной службы Украины совместно с прокуратурой вернули в государственную собственность земельные участки общей площадью более 840 га.