Прорыв границы на Закарпатье навигатор завел водителя Land Cruiser в Венгрию, фото — Первый

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Ракурс

Запутанная детективная история случилась на украинско-венгерской границе. Закарпатец, который, согласно баз данных пограничников, должен пребывать за пределами Украины, на автомобиле Toyota Land Cruiser (Тойота Лэнд Крузер) прорвал границу. Правоохранителям водитель сообщил, что заблудился из-за ошибки навигатора.

Во время патрулирования пограничники заметили разорванную проволоку на заборе и следы от шин, сообщает 25 апреля Mukachevo. нет

Украинцы связались с венгерскими коллегами, которые рассказали, что нашли ночью вблизи границы автомобиль Land Cruiser. Водителем оказался 35-летний житель Виноградова. Венграм он объяснил, что попал к ним по ошибке — заблудился, пользуясь GPS-навигатором.

На мужчину составили админпротокол и арестовали на пять дней. В то же время пограничники узнали, что нарушитель границы должен пребывать за пределами Украины. Об этом свидетельствуют соответствующие базы данных.

Но официально ни один пункт пропуска он не пересекал, а объяснить, как попал в Украину, мужчина не соглашается. Его авто прсле 2017 года из Украины также не выезжало.

«Ракурс» сообщал, что в начале года на Закарпатье пограничник службы пункта пропуска «Лужанка» пытался съесть взятку при задержании. Коррупционер требовал деньги от контрабандистов и прикрывал перевозку сигарет из Украины в страны Евросоюза. От одного из злоумышленников он требовал 1 тыс. долл., а средства получал частями. Пограничника задержали во время получения 200 долл. Коррупционер попытался съесть деньги, чтобы избежать ответственности.